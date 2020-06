Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Junger Mann mit dunkler Hautfarbe wird Opfer einer Körperverletzung in Iserlohn - Hagener Staatsschutz ermittelt

Iserlohn/Hagen (ots)

Ein 21-Jähriger mit dunkler Hautfarbe ist am vergangenen Montag (15.06.2020) in der Hugo-Fuchs-Allee in Iserlohn auf offener Straße niedergeschlagen worden. Zwei Personen sprachen den jungen Mann gegen 20:15 Uhr mit den Worten "Du gehörst hier nicht hin, geh zurück in Dein Land!" an. Im Anschluss haben sie ihm auf den Hinterkopf geschlagen und sind vom Tatort geflüchtet. Aufgrund des Schlages ist der 21-Jährige zu Boden gegangen und musste sich aufgrund seiner Verletzung ambulant im Krankenhaus behandeln lassen.

Da im konkreten Fall von einem fremdenfeindlichen Motiv ausgegangen wird, hat der Staatsschutz der Hagener Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise zu den unbekannten Täter erbittet das Polizeipräsidium Hagen unter der 02331 - 986 2066.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

