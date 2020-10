Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Neuenheim: Bei Einbruch in Wohnung iPads entwendet - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg-Neuenheim (ots)

Bei einem Einbruch in eine Wohnung im Stadtteil Neuenheim erbeuteten unbekannte Täter 16 iPads. Die Einbrecher hebelten am Freitag zwischen 18.45 Uhr und 22.00 Uhr das Schlafzimmerfenster an der Rückseite des Einfamilienhauses in der Mönchhofstraße auf und stiegen mithilfe eines Gartenstuhls in die Wohnräume ein. Sie durchsuchten sämtliche Räume und ließen unter anderem 16 iPad, die die Frau in ihrer Tätigkeit als Lehrerin verwaltet, mitgehen. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Nord, Tel.: 06221/4569-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Michael Klump

Telefon: 01525-7721024

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell