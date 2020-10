Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis: Unter Alkohol einen Verkehrsunfall verursacht

St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Freitagmorgen verursachte im St. Leon-Rot ein 64-jähriger Autofahrer unter Alkoholeinfluss einen Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden.

Der 64-Jährige war gegen 9.30 Uhr mit seinem Ford auf der L546 von Walldorf in Richtung St. Leon-Rot unterwegs. Am Kreisverkehr an der Straße "Zur Autobahn" verlor er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in Verbindung mit Alkoholbeeinflussung die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr geradeaus über die Grünfläche. Dabei beschädigte er drei Absperrpoller und stieß auf der gegenüberliegenden Seite gegen einen im Kreisel befindlichen 56-jährigen Lastwagenfahrer. Dabei verkeilte sich der Ford unter dem Lastwagen. Der 64-jährige Ford-Fahrer erlitt bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten zudem deutlichen Alkoholgeruch in dessen Atem. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von fast 2,3 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Die beiden verkeilten Fahrzeuge mussten vor dem Abtransport voneinander getrennt werden. Am Lkw war offenbar die Achse gebrochen. Der Sachschaden wird auf rund 11.000 Euro geschätzt.

Der Kreisverkehr war während der Unfallaufnahme und Fahrbahnreinigung bis ca. 10.30 Uhr teilweise gesperrt. In dieser Zeit wurde der Verkehr umgeleitet.

Gegen den 64-jährigen Fahrer des Ford wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Sein Führerschein wurde zu den Akten genommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Michael Klump

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell