Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Fahrlässige Körperverletzung bei Verkehrsunfall - Zwei Leichtverletzte

Herford (ots)

(jd) Gestern (16.6.) ereignete sich um 22.50 Uhr an der Höhenstraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein 17-jähriger Motorradfahrer und seine 15-jährige Sozia leicht verletzt wurden. Der Bünder war mit seiner Aprilia-Maschine gerade erst angefahren und wollte mit seiner Beifahrerin Richtung Herford fahren. Gleichzeitig startete auch ein 18-jähriger BMW-Fahrer aus Preußisch Oldendorf sein am Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug und wollte ebenfalls Richtung Herford fahren. In dem Moment, in dem der 18-Jährige auf die Fahrbahn fuhr und sich das Motorrad von hinten näherte, kam es zum Zusammenstoß. Durch den starken Aufprall stürzten der Bünder und seine aus Herford stammende Sozia zu Boden. Beide verletzten sich dabei leicht und wurden nach einer Erstversorgung vor Ort mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von 3900 Euro.

