Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Sachbeschädigungen in leerstehendem Hotel

Lippe (ots)

(KF)Am Freitagabend, gegen 22:30h, drangen vier bisher unbekannte Täter durch ein Fenster in ein leerstehendes Hotel am Schwaghof ein. Die Täter randalierten in den Räumlichkeiten und richteten dort Sachschäden an. Als sie durch Zeugen bemerkt wurden, flüchteten die Männer durch eine Hintertür. Hinweise bitte an die Polizei Bad Salzuflen, Tel. 05222 98180.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell