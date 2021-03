Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg - Einbruch in Wohnhaus

Lippe (ots)

(LW) Unbekannte Täter brachen in der Zeit zwischen dem 27.02. und dem 06.03.2021 ein Fenster an einem an der Altenbekener Straße in Veldrom gelegenem Wohnhaus auf und drangen so ins Gebäude ein. Sie durchsuchten sämtliche Räume nach Wertgegenständen und verwüsteten dabei das gesamte Haus. Mit einigen Silbergegenständen sowie diversen Modellautos flüchteten die Täter im Anschluss. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Altenbekener Straße in Veldrom gemacht haben, melden diese bitte bei der Polizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231-6090.

