Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Holzstapel bei Abflämmarbeiten in Brand gesetzt

Haren (ots)

Am Samstagnachmittag mussten Polizei und Feuerwehr zu einem Brand in die Gerhard-Book-Straße ausrücken. Ein 70-jähriger Hauseigentümer hatte beim Abflämmen von Unkraut einen Holzstapel in Brand gesetzt. Die Flammen verursachten Schäden am angrenzenden Wohngebäude. Die Feuerwehr konnte schlimmeres verhindern. Die Sachschadenshöhe ist noch nicht bekannt.

