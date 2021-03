Polizei Lippe

POL-LIP: Lage - Täter an Verkaufswagen

Lippe (ots)

(LW) In der Zeit zwischen Donnerstagabend und Samstagmorgen versuchten unbekannte Täter in Lage-Müssen, an der Landwehrstraße, in einen abgestellten Verkaufsanhänger einzudringen. Sowohl an einer Tür als auch an einem verschlossenen Sicherungskasten hebelten sie mit einem Werkzeug, ohne aber Zugang zum Wageninneren zu erlangen. Die Täter flüchteten ohne Beute. Hinweise auf verdächtige Personen oder zu verdächtigen Beobachtungen bitte an die Polizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231-6090.

