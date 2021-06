Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Sachbeschädigung an Zäunen und Schulgebäude - Zeugin beobachtet Tatverdächtige

Hiddenhausen (ots)

(jd) Eine aufmerksame Zeugin beobachtete in der vergangenen Nacht (17.6.) gegen 0.30 Uhr, zwei männliche Personen, die in der Bünder Straße unter anderem einen Gartenzaun demolierten und gegen ein Tor traten. Die beiden Personen sowie eine weitere Begleiterin gingen dann zu Fuß über die Straße Erdbrügge in Richtung eines Spielplatzes der Offenen Ganztagsschule in der Schulstraße. Dort angekommen, traten sie die Tür der Schule ein und entwendeten einen Feuerlöscher, den sie vor der Tür jedoch ablegten. Da die Zeugin umgehend die Polizei alarmiert hatte, trafen die hinzugekommenen Beamten die drei Personen direkt vor der Schule an. Es handelt sich um zwei 19-Jährige aus Hiddenhausen und Bünde sowie eine 22-Jährige aus Hiddenhausen. Der genaue Sachschaden an den verschiedenen Objekten ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Die beiden 19-Jährigen erhielten vor Ort einen Platzverweis und gegen sie wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt.

