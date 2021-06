Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Rollläden an Schulcontainer demoliert- Zeugen gesucht

Herford (ots)

(jd) Der Hausmeister einer Schule an der Werrestraße bemerkte gestern (16.6.), gegen 7.00 Uhr, dass mehrere Rollläden an einer Containeranlage beschädigt waren. Zudem brachen der oder die unbekannten Täter einen Container auf und entwendeten einen Feuerlöscher daraus. Den Inhalt des Löschers versprühten die Unbekannten auf dem Schulgelände. Der Sachschaden an den insgesamt vier Rollläden, die Eindellungen aufwiesen, liegt im unteren dreistelligen Bereich. Die Polizei bittet Zeugen, die zwischen Dienstag und Mittwoch Morgen etwas Auffälliges im Bereich der Werrestraße gesehen haben oder weitere Angaben machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

