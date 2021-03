Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Raserin gestoppt

Ulm (ots)

Am Samstagabend, kurz vor 23 Uhr, war einer Polizeistreife in der Blaubeurer Straße ein Ford aufgefallen. Das Auto wurde auf der zweispurigen Straße in Richtung Blaustein zwischen den anderen Autos durchgesteuert. Dabei wurde wiederholt der Fahrstreifen gewechselt, ohne dass der Blinker gesetzt wurde. Nach dem stationären Blitzer wurde das Auto noch vor der Kreuzung mit der Jägerstraße bis auf 100 km/h beschleunigt. Und bis Blaustein ging es dann mit 140 statt der erlaubten 70 km/h weiter. Hier konnte die Raserei gestoppt werden. Die 32-jährige Fahrerin räumte in Teilen ihr Fehlverhalten ein.

