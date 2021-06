Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Motorradfahrer beim Abbiegen übersehen- Fahrer durch Kollision schwer verletzt

Herford (ots)

(sls) Am frühen Donnerstagmorgen (17.6) kam es zu einem folgenschweren Verkehrsunfall auf der Vlothoer Straße in Herford, bei dem der Fahrer einer Kawasaki schwer verletzt wurde. Zum Unfallzeitpunkt gegen 06.40 Uhr befuhr der 46-jährige Motoradfahrer aus Vlotho mit seinem Krad auf der Vlothoer Straße in Richtung Herford. Zum selben Zeitpunkt beabsichtigte eine 24-Jährige aus Bad Salzuflen von der Autobahnabfahrt der BAB A2 (aus Richtung Dortmung kommend) auf die Vlothoer Straße einzubiegen. Hierbei übersah die Mitsubishi-Fahrerin den von rechts kommenden Motorradfahrer und stieß mit diesem zusammen. Durch die Kollision wurde der Vlothoer von seinem Motorrad geschleudert und am Bein schwerverletzt. Er musste mit dem Rettungswagen in ein Herforder Krankenhaus gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Fahrstreifen in Richtung Herford kurzfristig gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell