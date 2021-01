Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Dudenhofen - Geschwindigkeitskontrollen der Polizei in Dudenhofen (51, 54, 56/1301)

Dudenhofen (ots)

13.01.2021, 09:10 - 10:20 und 11:30 - 12:30 Uhr

Am Mittwoch führte die Polizei Speyer Geschwindigkeitskontrollen in Dudenhofen durch.

Im Zeitraum 09:10 - 10:20 Uhr wurden in der Iggelheimer Straße eine Laserkontrollstelle auf Höhe der dortigen Kindertagesstätte bzw. der Realschule Plus eingerichtet. Durch Beschilderung ist in diesem Bereich die Geschwindigkeit von Montag - Freitag 07-17 Uhr auf 30 km/h begrenzt. Im Kontrollzeitraum konnten insgesamt 15 ortsauswärts fahrende Verkehrsteilnehmer mit Geschwindigkeitsverstößen festgestellt. Diese wurden verwarnt und die Verkehrsteilnehmer in einem verkehrserzieherischen Gespräch auf die sich durch die Geschwindigkeitsüberschreitungen für Schüler / Kindergartenkinder ergebenden Gefahren hingewiesen. Die höchste gemessene Geschwindigkeit lag hier bei 60 km/h.

Bei einer im Zeitraum 11:30 - 12:30 Uhr in der Carl-Zimmermann-Straße (Zone 30) durchgeführten Laserkontrolle konnten bei 30 gemessenen Fahrzeugen 6 Verkehrsteilnehmer festgestellt werden, die sich nicht an die vorgegebene Geschwindigkeit hielten. Auch hier wurden die erkannten Verstöße verwarnt. Den im Kontrollzeitraum mit einer Geschwindigkeit von 63 km/h am schnellsten gemessenen Verkehrsteilnehmer erwartet neben einem Bußgeld nun auch einen Punkt in Flensburg und ein 1-monatiges Fahrverbot.

