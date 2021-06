Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Scooter-Fahrer flüchtet vor der Polizei- Lenkstange beschädigt

Herford (ots)

(sls) Das Verkehrskommissariat ist auf der Suche nach einem E-Scooter-Fahrer, der am Dienstagnachmittag sich einer Verkehrskontrolle entzog. Gegen 15.50 Uhr beobachten Polizeibeamten einen E-Scooter-Fahrer auf der Mindener Straße, der mit seinem Fahrzeug auf dem Gehweg in Richtung Innenstadt unterwegs war. Da am Fahrzeug kein erforderliches Versicherungskennzeichen angebracht war, beabsichtigten die Beamten den Fahrer anzuhalten. Dieser missachtete jedoch alle Anhaltezeichen und flüchtete zunächst auf den Parkplatz eines Einkaufsmarktes und von dort aus weiter auf die Gartenstraße. Im Bereich einer dortigen Tiefgarage warf er den E-Scooter gegen einen Zaun, wodurch dieser im Bereich der Lenkstange beschädigt wurde. Anschließend lief der Unbekannte weiter in Richtung Marienstraße und flüchtete von dort aus in unbekannte Richtung. Das Verkehrskommissariat ist auf der Suche nach dem Fahrer und hofft auf Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zu dem Flüchtigen geben können. Der Fahrer wird mit ca. 180cm groß und schlanker Statur beschrieben. Er hatte dunkles lockiges Haar und trug zur Tatzeit ein weißes Shirt, graue Shorts und weiße Turnschuhe. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte unter der Telefonnummer 05221-8880.

