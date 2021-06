Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Kind in PKW eingeschlossen

Bild-Infos

Download

Celle (ots)

Am Dienstagvormittag wurde die Freiwillige Feuerwehr Celle mit dem Einsatzstichwort "Kind in Auto eingeschlossen" in die Rhegiusstraße alarmiert. Vor Ort bestätigte sich die Meldung. Durch die Einsatzkräfte wurde die Scheibe der Fahrertür mit Hilfe eines Federkörners geöffnet und im Anschluss das Kind aus dem Fahrzeug befreit.

Im Einsatz war die Ortsfeuerwehr Celle-Hauptwache, der Rettungsdienst und die Polizei. Zur Ursache kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Celle, übermittelt durch news aktuell