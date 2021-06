Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Entstehungsbrand in einem Wohnpark für Senioren

Rauchmelder erkennt frühzeitig Brand in Wohnung

Celle (ots)

Am 07. Juni um 23:19 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr in einen Wohnpark für Senioren in der Sankt-Annen-Straße alarmiert. Hier hatte zunächst die automatische Brandmeldeanlage ausgelöst.

Vor Ort konnten die Einsatzkräfte feststellen, dass an einer Küchenzeile eines Bewohners Tücher in Brand geraten waren. Das Feuer war bereits vor Eintreffen der Feuerwehr, in der Entstehungsphase, durch Eigenmittel bekämpft worden. Hier zeigte sich wie wichtig Systeme der Brandfrüherkennung sind. So konnte das Feuer bereits in der Entstehungsphase erkannt und bekämpft werden.

Durch die Einsatzkräfte musste der betroffene Bereich aufwendig belüftet und entraucht werden. Hierbei kam ein elektrisch betriebener Drucklüfter zum Einsatz.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Celle, übermittelt durch news aktuell