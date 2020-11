Polizei Gütersloh

POL-GT: Alkoholisierter 31-Jähriger mit unfallbeschädigtem Opel - Polizei sucht Unfallzeugen

GüterslohGütersloh (ots)

Langenberg/ Lippstadt (MK) - Am frühen Montagmorgen (09.11., 05.30 Uhr) informierte eine Zeugin die Polizei Gütersloh über einen augenscheinlich stark alkoholisierten Autofahrer, der die Bundesstraße B 55 aus Lippstadt kommend befuhr.

Im weiteren Verlauf konnte eine eingesetzte Streifenwagenbesatzung einen 31-jährigen Mann aus Lippstadt mit einem Opel auf der Umgehungsstraße (B 64) in Wiedenbrück anhalten und kontrollieren. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Eindruck, dass der 31-Jährige unter erheblichem Alkoholeinfluss sein Fahrzeug geführt hatte. So teilte die Zeugin mit, dass der Opel-Fahrer auf der gesamten Strecke, aus Lippstadt kommend, bis zum Anhalteort in deutlich erkennbaren Schlangenlinien fuhr.

Der weiße Opel Corsa des 31-Jährigen wies zudem auf der rechten Fahrzeugseite augenscheinlich frische Unfallbeschädigungen auf. Diese konnten nach derzeitigem Ermittlungsstand noch keinem Unfallgeschehen zugeordnet werden.

Gegen den Fahrer des Opels wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Zudem wurden der Pkw sowie der Führerschein sichergestellt. Die Beamten transportierten den Opel-Fahrer anschließend zur Blutprobenentnahme in ein Rheda-Wiedenbrücker Krankenhaus.

Die Polizei sucht Unfallzeugen. Wer kann Hinweise auf ein mögliches Unfallgeschehen im Bereich Lippstadt oder der näheren Umgebung geben? Hinweise und Angaben hierzu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell