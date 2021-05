Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfallhergang unklar - Polizei sucht Zeugen

Kaiserslautern (ots)

In der Mainzer Straße ist es am Mittwochnachmittag zu einem Unfall gekommen. Weil die Beteiligten unterschiedliche Angaben zum Hergang machen, sucht die Polizei Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Kurz nach 15:30 Uhr stießen zwei Fahrzeuge im Bereich der Einmündung Mainzer Straße / Holtzendorffstraße zusammen. Nach dem Unfall waren die Autos nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf mindestens 16.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

