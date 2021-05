Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Schuppen brennt nieder

Unkenbach - Donnersbergkreis (ots)

In der Nacht zum Donnerstag ist in Unkenbach ein Werkzeugschuppen in Brand geraten. Anwohner alarmierten die Rettungskräfte. Der Schuppen stand im hinteren Bereich eines Wohngrundstücks und brannte nahezu vollständig aus. Auch in einer danebenliegenden Garage gab es ein Feuer. Dort brannten ein Anhänger und Arbeitsmaterialien.

Die Feuerwehr löschte den Brand. Verletzt wurde niemand. Eine Gefahr des Übergreifens auf Wohngebäude bestand nicht. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Die Brandursache ist noch unklar. Auch Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Bereits am 22. April brannte auf demselben Grundstück eine Scheune (wir berichteten https://s.rlp.de/3qhD4). |mhm

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell