Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Im Streit zugeschlagen

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

In der Danziger Straße in Weilerbach ist es am Mittwochvormittag zu einer Schlägerei gekommen. Die ausgerückte Streife traf vor Ort auf zwei Männer, die sich stritten. Die verbale Auseinandersetzung der beiden 35 und 52 Jahre alten Männern endete in einer körperlichen. Der jüngere der beiden blutete am rechten Auge und hatte eine Schwellung im Stirnbereich. Der ältere klagte über Schmerzen im linken Gesichtsbereich. Gegen beide wurden Anzeigen wegen Körperverletzung gefertigt. Der 35-Jährige wurde vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell