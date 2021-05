Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: (Korrektur) Verkehrssicheres Fahrrad

Kaiserslautern (ots)

Die in den Pressemitteilungen zu https://s.rlp.de/Vd1d5 gemachte Angaben zur Beleuchtung des Fahrrads sind unvollständig. So gilt: - Scheinwerfer, Leuchten und deren Energiequelle dürfen abnehmbar sein, müssen jedoch während der Dämmerung, bei Dunkelheit oder wenn die Sichtverhältnisse es sonst erfordern, angebracht werden. Wir haben den Fehler in den Meldungen korrigiert und bitten ihn zu entschuldigen. |elz

