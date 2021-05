Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebe versuchen Katalysator zu stehlen

Sembach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Unbekannte sind in der Messerschmitt-Straße in ein Firmengelände eingedrungen, um einen Katalysator zu stehlen. Die Tat wurde am Montagvormittag entdeckt. Wann sich die Täter ans Werk machten, steht aktuell nicht fest. Sie hatten einen Zaun aufgeschnitten und sich an einem Auto auf dem Gelände zu schaffen gemacht. Die Diebe versuchten den Katalysator des Wagens zu stehlen, was allerdings misslang. Ohne Beute machten sie sich aus dem Staub. Die Täter verursachten einen Sachschaden von mindestens 400 Euro. Die Polizei ermittelt. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

