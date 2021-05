Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wertsachen aus Auto geklaut

Kaiserslautern (ots)

In der Höfflerstraße haben Unbekannte in der Nacht zum Sonntag Wertsachen aus einem Auto gestohlen. Am Sonntagmittag bemerkte der Fahrzeughalter, dass sein Rucksack mit Werkzeug, sowie eine Smartwatch und Kopfhörer fehlten. Wie die Diebe das Fahrzeug öffneten ist noch unklar. Aufbruchspuren konnte die Polizei nicht feststellen. Die Schadenshöhe liegt bei circa 1.000 Euro. Die Polizei ermittelt und warnt: Lassen Sie keine Wertsachen im Wagen liegen! Schließen Sie Ihr Auto immer ab! Diebstahl aus Fahrzeugen kann verhindert werden. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell