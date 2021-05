Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Seniorin verliert gesamte Ersparnisse

Kaiserslautern (ots)

Einen gewaltigen Schock erlitt eine Seniorin am vergangenen Mittwoch (28. April 2021). Die Frau war nachmittags in der Zollamtsstraße unterwegs. Vor einem Einkaufsmarkt sprachen sie zwei Frauen an.

Die Unbekannten gaben sich als Wunderheilerinnen aus. Sie verwickelten die ältere Dame in ein Gespräch. Dabei suggerierten sie ihr, dass sie sterben müsse, wenn sie sich nicht an die Anweisungen der Täterinnen halten würde. Die "Heilerinnen" forderten ihr Opfer auf, das zuhause aufbewahrte Bargeld zu holen. Damit wollten sie ein Ritual durchzuführen, um ihr Leben zu retten. Aus Angst ging die Seniorin in ihre Wohnung zurück und brachte wenig später in einer Tüte ihre gesamten Ersparnisse mit. Bei der Durchführung des "Rituals" vertauschen die dreisten Trickdiebinnen unbemerkt die Tüte mit dem Bargeld mit einer Tüte voller Papier.

Bevor die Geschädigte bemerkte, dass etwas nicht stimmte und sie übers Ohr gehauen wurde, hatten sich die beiden Frauen bereits entfernt. Sie konnten mit einem sehr hohen Bargeldbetrag unerkannt entkommen.

Die Seniorin aus Kaiserslautern stand unter Schock und zeigte den Diebstahl erst am Montag bei der Polizei an.

Sie beschrieb die beiden unbekannten Frauen wie folgt: Die erste Täterin war etwa 1, 75 Meter groß und schlank. Sie hatte kurze blonde Haare und war von sportlicher Statur. Sie trug einen grauen, knielangen Mantel und Handschuhe. Die zweite Täterin war etwas kleiner, etwa 1,70 Meter groß und mollig. Sie hatte blonde Haare. Beide Frauen sprachen Russisch, hatten ein osteuropäisches Erscheinungsbild und einen dunklen Teint. Zum Alter konnte das Opfer keine Angaben machen.

Zeugen, die Hinweise zu den Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 bei der Polizei zu melden. |mhm

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell