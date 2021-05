Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Personenansammlung trotz Verbot

Katzenelnbogen (ots)

Am Samstag, 01.05.2021, zwischen 16:00 Uhr und 17:00 Uhr, versammelten sich 16 Personen in dem dortigen Kieswerk und missachteten die derzeit bestehenden Corona Regeln. Eine Person gab nachweislich falsche Personendaten an. Ein Bußgeldverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell