Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit verletztem Kradfahrer

Kleinmaischeid (ots)

Am 19.09.2020 gegen 16:50 Uhr, kam es auf der B413/Hauptstraße in Kleinmaischeid, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem PKW. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hat der 44-jährige Kradfahrer den bevorrechtigten PKW übersehen und ist mit diesem kollidiert. Hierdurch kam er zu Fall und verletzte sich. Der Kradfahrer wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Lebensgefahr bestand nicht.

