Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Gullydeckel ausgehoben - Zeugen gesucht

Asbach (ots)

Vermutlich in der Nacht von Freitag, 18.09.2020 auf Samstag, 19.09.2020 wurde in der Wiesenstraße in Asbach ein Straßenablaufdeckel (Gullydeckel) herausgehoben. Festgestellt wurde es durch einen aufmerksamen Anwohner der die Polizei informierte. Der Gullydeckel konnte durch die Beamten aufgefunden und wiedereingesetzt werden. Eine entsprechende Anzeige wurde aufgenommen. Die Polizei weist nochmals ausdrücklich auf die Gefährlichkeit einer solchen Handlung, nicht nur für Kraftfahrzeuge, sondern auch für Fußgänger und Radfahrer hin. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus



Telefon: 02634/952-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell