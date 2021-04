Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210411 - 0422 Frankfurt: Schadsoftware per SMS - Warnung!

Frankfurt (ots)

(em) In den vergangenen Tagen sind bei der Frankfurter Polizei zahlreiche Strafanzeigen wegen einer perfiden Betrugsmasche eingegangen. Alles beginnt mit einem per SMS versendeten Link.

"Ihr Paket wurde verschickt. Bitte überprüfen und akzeptieren Sie es. https:://...org" - So oder so ähnlich kann eine solche SMS lauten. Doch Achtung! Hierbei handelt es sich um eine Fake-SMS. Sie stammt nicht (!) von einem Transportdienstleister.

Da derzeit viele Personen im Internet Ware bestellen und auf eine Lieferung warten, klicken viele gutgläubig auf den in der SMS enthaltenen Link. Dies hat zur Folge, dass sich auf dem Gerät automatisch eine Schadsoftware installiert, welche anschließend wie ein Schneeballsystem an die gespeicherten Kontaktdaten weitergeleitet wird. Teilweise kommt es zu Funktionsbeeinträchtigungen des mobilen Endgerätes.

Wie kann ich mich vor dieser Betrugsmasche schützen?

- Klicken Sie auf keinen Fall einen Link an, wenn Ihnen der Absender unbekannt ist! - Klicken Sie auf keinen Fall einen Link an, welcher unerwartet zugesandt wird. - Überprüfen Sie den Link auf Plausibilität. - Bestätigen Sie keine Installation von fremden Apps auf Ihrem Handy. - Aktivieren Sie, sofern möglich, die Drittanbietersperre (unter Einstellungen). - Sollten Sie den Link angeklickt haben, so schalten Sie Ihr Handy in den Flugmodus und informieren Sie Ihren Provider.

Helfen Sie mit weitere Taten zu verhindern. Klären Sie Ihre Bekannten und Verwandten über diese Betrugsmasche auf.

Weitere Informationen können Sie auf der Internetseite des Hessischen Landeskriminalamtes abrufen: https://k.polizei.hessen.de/1593301717

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell