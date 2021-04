Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210411 - 0421 Frankfurt/Mannheim: Polizei Mannheim bittet um Mithilfe - 16-Jährige vermisst

Frankfurt (ots)

(em) Seit Mittwoch, den 07. April 2021, wird eine 16-jährige Jugendliche aus Lobbach (Baden-Württemberg) vermisst. Das Polizeipräsidium Mannheim bittet Zeugen um Mithilfe.

Die 16-jährige Chiara soll am Mittwoch gegen 17.00 Uhr das Berufsbildungswerk in Lobbach verlassen haben. Anschließend verliert sich ihre Spur. Es ist nicht ausgeschlossen, dass sich die 16-Jährige in Frankfurt am Main aufhält.

Die Vermisste ist 175 cm groß, hat ihre Haare auf einer Seite schwarz und auf der anderen Seite blond gefärbt und ist vermutlich mit einer Jeans sowie einer schwarzen Jacke bekleidet. Sie trägt zudem einen Nasenpiercing und soll stark geschminkt sein.

Nähere Informationen sowie ein Foto der Vermissten können auf der Internetseite des Polizeipräsidiums Mannheim abgerufen werden: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/lobbach-vermisstenfahndung/

Wer hat die 16-jährige Chiara gesehen? Wer kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg unter der Telefonnummer 0621/174-5555 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

HINWEIS FÜR MEDIENVERTRETER: Medienvertreter werden darum gebeten sich bei Rückfragen unter der Telefonnummer 0621/174-1111 an die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mannheim zu wenden.

