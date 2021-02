Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall in Neuhof, Verkehrsschild beschädigt

Fulda (ots)

Am Mittwoch, den 03.02.2021 gegen 20:58 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Dabei wurde in 36119 Neuhof, Lindenplatz Ecke Gieseler Straße ein Verkehrszeichen von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer überfahren, der in diesem Bereich von der Fahrbahn abgekommen war. Hinweise an den Polizeiposten Neuhof Tel. 06655 96880.

