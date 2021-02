Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Geschädigter Pkw gesucht! - Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Hersfeld/Rotenburg (ots)

Geschädigter Pkw gesucht!

Bad Hersfeld - Am Dienstag (02.02.), um 10 Uhr, befuhr ein 57-jähriger Mann aus Ronshausen die Antoniengasse mit seinem schwarzen Mercedes. Beim Einparken in einer Parkbucht bei der Deutschen Bank beschädigte der Mann mit seinem Mercedes ein links neben ihm parkendes Fahrzeug auf der Beifahrerseite. Durch einen Ablesefehler des Unfallverursachers konnte bislang der Geschädigte leider nicht ermittelt werden. Es soll sich um einen dunkelblauen Skoda, vermutlich Fabia, gehandelt haben. Der Unfallgeschädigte wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06621/932-0 mit hiesiger Dienststelle in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Ludwigsau - Am Dienstag (03.02.), um 7:10 Uhr, befuhren ein 45-jähriger Mann aus Waldkappel mit seinem Skoda Roomster, eine 35-jährige Frau aus Cornberg mit einem VW Polo und ein 25-jähriger Mann aus Rotenburg an der Fulda mit seinem VW Golf die Bundesstraße 27 aus Blankenheim kommend in Fahrtrichtung Mecklar. Zur selben Zeit fuhr ein 25-jähriger Mann aus Ludwigsau mit seinem VW Golf 4 in entgegengesetzte Richtung. In Höhe des Stations kam es dann zu einem Zusammenstoß mit einem umgestürzten Baum. Keiner der hier fahrenden vier Fahrzeugführer konnte dem Baum ausweichen. Zusätzlich fuhr die 35-jährige Frau aus Cornberg mit ihrem VW Polo auf den vor ihr abbremsenden Skoda Roomster des 45-jährigen Mannes aus Waldkappel auf. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 11.300 Euro. Der Skoda und der VW Roomster waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Alle Unfallbeteiligten, außer der 25-jährige Mann aus Ludwigsau, wurden mit leichten Verletzungen in umliegende Klinken gebracht.

Polizeistation Bad Hersfeld

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell