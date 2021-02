Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Fassade an Schulgebäude beschädigt - Geparktes Fahrzeug beschädigt - Auf Fahrbahn gestürzt

Vogelsbergkreis (ots)

Fassade an Schulgebäude beschädigt

Lauterbach - In der Zeit vom 21.01. bis zum 25.01. wurde an der Schule an der Wascherde die Hausfassade beschädigt. Anhand der vorgefundenen Spurern wurde auf dem unteren Schulhof der Schule durch ein unbekanntes Fahrzeug Driftübungen durchgeführt. Offensichtlich driftete der Fahrzeugführer schräg zu dem Schulgebäude und stieß dabei mit dem Fahrzeugheck gegen die Fassade der Schule. Der Verursacher entfernte sich von dem Schulgelände, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Am Schulgebäude entstand Sachschaden von 2.000 Euro.

Hinweise zu dem Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel. 06641/971-0.

Gefertigt: Polizeistation Lauterbach

Geparktes Fahrzeug beschädigt

Lauterbach - Am Montagvormittag (01.02.), gegen 11:30 Uhr, parkte ein 76-jähriger Pkw-Fahrer seinen Citroen Picasso in der Straße "Maarer Goldhelg" - gegenüber von einem Lebensmittelmarkt - am Fahrbahnrand. Als er gegen 11:45 Uhr wieder zu seinem Wagen kam, stellte er fest, dass dieser an der Fahrertür beschädigt wurde. Offensichtlich war ein anderes Fahrzeug beim Ausparken gegen den Citroen gestoßen und hatte diesen dabei beschädigt.

Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro zu kümmern.

Hinweise zu dem Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel. 06641/971-0.

Gefertigt: Polizeistation Lauterbach

Auf Fahrbahn gestürzt

Freiensteinau - Am Dienstag (02.02.) befuhr ein 44-jähriger Traktorfahrer mit seinem Traktor der Marke Valtra die Kreisstraße von Freiensteinau herkommend in Richtung Radmühl. An dem Traktor befand sich ein Viehtriebwagen und auf diesem eine 67-jährige Frau. Unmittelbar vor dem Ortseingang von Radmühl stürzte die Frau von dem Viehtriebwagen auf die Fahrbahn. Der 44-jährige Traktorfahrer bemerkte dies und hielt sofort an, um sich um die Frau zu kümmern. Leider hatte er dabei vergessen, den Traktor gegen das Wegrollen zu sichern. Der Traktor setzte sich deshalb in Bewegung und fuhr über den Fuß des 44-jährigen. Die 67-jährige Frau und der 44-jährige Traktorfahrer wurden zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht.

Gefertigt: Polizeistation Lauterbach

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell