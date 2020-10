Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Versuchter Diebstahl durch Geldwechsel-Trick

Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstag, gegen 10:30 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Täter einen 71-jährigen Mann durch einen Geldwechsel-Trick zu bestehlen. Auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Mozartstraße sprach der Unbekannte den Geschädigten an und fragte, ob dieser einen Fünf-Euro-Schein wechseln könne. Beim Öffnen des Geldbeutels hatte der Beschuldigte ein Blatt in der Hand, mit dem er das Fach für die Geldscheine verdeckte und diese so entwenden wollte. Der 71-Jährige bemerkte dies und schlug dem Mann instinktiv auf die Finger. Der Unbekannte flüchtete anschließend in unbekannte Richtung.

Am Mittwoch war es in Mannheim zu einem ähnlichen Vorfall gekommen, bei dem die Täter durch den Geldwechsel-Trick erfolgreich zwei Geldscheine entwenden konnten.

Aus gegebenem Anlass gibt die Polizei nochmals folgende Hinweise:

-Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute

-Achten sie darauf, dass ihre Wertgegenstände außerhalb des Zugriffsbereichs von Unbekannten bleiben und geben sie diese nie aus der Hand

Die verschiedenen Tricks der Diebe sowie Tipps zum Eigenschutz können sie auf der Internetseite www.polizei-beratung.de nachlesen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Florian Orians

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell