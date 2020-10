Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/Sandhofen: Verkehrsunfall - hoher Sachschaden an Pkw und Hauswand

Mannheim/Sandhofen (ots)

Ein 33-Jähriger befuhr mit seinem Müllwagen am Donnerstag, gegen 13:30 Uhr, die Straße "Deutsche Gasse" im Mannheimer Stadtteil Sandhofen. Beim Abbiegevorgang in die Zwerchgasse blieb er mit seiner hinteren linken Fahrzeugseite an einem ordnungsgemäß geparkten Pkw Mercedes hängen. Mit der vorderen rechten Fahrzeugseite beschädigte der Müllwagen außerdem die Hauswand einer 52-Jährigen Anwohnerin. Der entstandene Sachschaden am Mercedes und dem Müllwagen summiert sich auf ca. 14.000 Euro; die Schadenshöhe an der Hauswand ist noch ungeklärt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Florian Orians

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell