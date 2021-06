Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte dringen in Garten ein- Mehrere Gartenleuchten beschädigt

Spenge (ots)

(sls) Am frühen Montagmorgen (21.6.) wurden Polizeibeamte gegen 02.30 Uhr zu einem Einsatz an der Herforder Straße in Spenge gerufen. Die Bewohnerin eines Einfamilienhauses hörte gegen 02:05 Uhr lautete Geräusche aus ihrem Garten. Als sie auf die Terrasse ihres Gartens ging, um die Ursache der lauten Geräusche herauszufinden, standen plötzlich drei unbekannte Jugendliche in ihrem Garten. Einer der Personen trug einen Wäschekorb in der Hand. Nachdem die Geschädigte die Personen ansprach, flüchteten diese fußläufig über die Herforder Straße in Richtung Lenzinghausen. Bei der anschließenden Nachschau in ihrem Garten, stellte die Bewohnerin fest, dass drei Gartenleuchten samt Verkabelung aus der Verankerung gerissen wurden. Ein Blumentopf wurde ebenfalls zerstört. Die Polizei ist auf der Suche nach weiteren Zeugen, die Angaben zu den flüchtigen Personen machen können. Sie werden mit ca. 16-18 Jahren beschrieben. Der Jugendliche mit dem Wäschekorb in der Hand trug ein helles Shirt, eine kurze Hose und war ca. 1,80cm groß. Hinweise werden durch die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 05221-8880 entgegen genommen.

