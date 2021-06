Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Sturz mit Pedelec - Fahrer kommt mit Kopfverletzungen ins Krankenhaus

Hiddenhausen (ots)

(sud) Am Sonntag (20.06.2021) gegen 00:50 Uhr ereignete sich ein weiterer Verkehrsunfall mit einem Pedelec im Kreis Herford. In der Maschstraße kam ein 32jähriger Mann aus Hiddenhausen mit seinem Pedelec zu Fall und verletzte sich am Kopf. Der Pedelec-Fahrer trug keinen Fahrradhelm. Während der Unfallaufnahme konnte Alkoholgeruch festgestellt werden. Der Pedelec-Fahrer wurde einem örtlichen Krankenhaus zugeführt, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell