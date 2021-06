Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Diebstahl eines Pedelec

Am Freitag, 28. Mai 2021, zwischen 15.31 Uhr und 19.31 Uhr entwendete eine bislang unbekannte Person ein Pedelec der Marke Batavus aus einem Fahrradständer im Innenhof eines Krankenhauses in der Krankenhausstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Essen - Diebstahl eines Pedelec

Am Montag, 31. Mai 2021, zwischen 21.20 Uhr und 22.56 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein verschlossenes E-Bike der Marke KTM, welches an einem Bootsanleger in der Straße Zum Brokhagen Stau stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen unter 05434 924700 entgegen.

Cloppenburg - Diebstahl eines Akkumulators

Am Sonntag, 30. Mai 2021, zwischen 12.30 Uhr und 19.15 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person den Akkumulator des Elektro-Herrenfahrrads. Das Fahrrad stand in einem Fahrradabstellplatz in der Bahnhofsstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Lastrup - Zwei LKW zu schnell unterwegs

Am Montag, 31. Mai 2021, stellte die Polizei bei Kontrollen auf der B213 zwei Geschwindigkeitsüberschreitungen durch LKW fest. Ein LKW-Fahrer aus Russland sowie ein weiterer Sattelzugfahrer aus den Niederlanden fuhren 24 km/h zu schnell und missachteten Überholverbote. Beide Fahrer mussten eine Sicherheitsleistung zahlen. Sie erwarten nun Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell