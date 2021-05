Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Zwei Hochsitze beschädigt

Üdersdorf (ots)

In der Zeit vom 11.05.2021 bis 14.05.2021 wurden durch bislang unbekannte Täter zwei Hochsitze im Waldgebiet zwischen Üdersdorf und Tettscheid beschädigt. Der oder die Täter sägten in beiden Fällen zunächst die Standpfosten der Hochsitze durch und stießen diese dann um. Die Polizei fragt: Wer hat im genannten Zeitraum verdächtige Personen / Fahrzeuge an den Tatörtlichkeiten gesehen? Wer kann Hinweise auf den oder die Täter geben? Meldungen bitte an die Polizeiinspektion Daun.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell