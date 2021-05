Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Betriebsunfall - Mann wird von Traktor überrollt

Veldenz (ots)

Am 14.05.2021 gegen 14:55 Uhr wurde der Polizei in Bernkastel-Kues ein Betriebsunfall in Veldenz gemeldet, bei dem eine Person von einem Traktor überrollt worden sei.

Vor Ort wurde dieser Sachverhalt vom Notarzt bestätigt. Der 56- jährige Mann wurde sofort mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus nach Trier geflogen.

Ein Zeuge berichtete, dass der Mann aus Veldenz sich zwischen den beiden Achsen des Traktors befand, als er diesen startete. Dabei habe er offensichtlich übersehen, dass ein Gang eingelegt und die Handbremse nicht angezogen war. Der Traktor fuhr los, der Verletzte stürzte zu Boden und wurde vom Hinterrad des Traktors überrollt. Im Einsatz war das DRK mit Notarzt, der Rettungshubschrauber und die Polizei Bernkastel-Kues.

