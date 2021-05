Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Einbrüche in Schulen

Am Montag, 31. Mai 2021, zwischen 5.00 Uhr und 7.00 Uhr drangen bislang unbekannte Täter in die Räumlichkeiten der Mensa eines Gymnasiums in der Straße Nordhofe ein und entwendeten Süßigkeiten. Anschließend stahlen sie diverse Schlüssel.

Um 6.40 Uhr verschafften sich zwei Einbrecher Zugang zu den Räumlichkeiten einer Hauptschule in der Schützenstraße, durchsuchten diese und entwendeten Kleingeld. Dabei wurden sie vom Hausmeister ertappt und flüchteten in eine unbekannte Richtung. Laut Zeugenaussage sollen beide Täter männlich, schlank und ein osteuropäisches Erscheinungsbild gehabt haben. Einer der Täter soll 180-185cm groß gewesen sein und eine schwarze Mund-Nasen-Bedeckung, dunkle Bekleidung sowie keine Mütze getragen haben. Der zweite Täter soll 170-175 cm groß, ca. 20 Jahre alt und dunkle kurze Haare gehabt haben. Er trug eine dunkle Jacke sowie eine dunkle, weite Hose und keine Kopfbedeckung. Darüber hinaus soll er lichte Augenbrauen gehabt haben. Wer kann Hinweise zu den gesuchten Personen geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Holdorf - Diebstahl eines Kleinkraftrades

In der Zeit zwischen Sonntag, 30. Mai 2021, 19.00 Uhr und Montag, 31. Mai 2021, 00.20 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein Kleinkraftrad, welches am Fahrbahnrad der Straße Mettenhof abgestellt war. An dem Kymco war das Versicherungskennzeichen "167 WKB" angebracht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Holdorf unter 05494 914200 entgegen.

Damme - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Montag, 31. Mai 2021, um 9.54 Uhr, fuhr ein 21-jähriger Autofahrer aus Damme auf der Hufeisenstraße und wollte nach rechts in die Rottinghauser Straße in Richtung Damme abbiegen. Dabei übersah er den 63-jährigen Pedelec-Fahrer aus Damme, der ebenfalls auf der Hufeisenstraße unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich der Pedelec-Fahrer leicht verletzte. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Bakum - Nachbarschaftshilfe der besonderen Art (mit Foto)

Nachbarschaftshilfe der besonderen Art leistete ein junger Landwirt aus Carum am Montag, den 31. Mai 2021,um 11.30 Uhr. Ein 67-jähriger LKW-Fahrer aus dem Landkreis Osnabrück war beim Rangieren auf der Lüscher Straße mit seinem mit Eiern beladeneren LKW von der Fahrbahn abgekommen, das Fahrzeug drohte in den Graben zu kippen. Kurzerhand holte ein 20-jähriger Carumer, der in der Nähe des Unfallortes seinen Hof hat, seinen Frontlader und sicherte den LKW, bis das Bergungsunternehmen eintraf. Die Lüscher Straße musste für die Bergung mehrere Stunden gesperrt werden.

