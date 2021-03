Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Dachstuhl ausgebrannt

Bühl (ots)

Nach dem Brand eines Wohnhauses in der Erlenstraße ist das betroffene Gebäude aktuell unbewohnbar. Ein ausgelöster Rauchwarnmelder machte die Bewohner am frühen Donnerstag gegen 3:10 Uhr auf die Brandentwicklung aufmerksam und ermöglichte so eine Alarmierung von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei. Alle Anwesenden konnten das Gebäude rechtzeitig und aktuellen Erkenntnissen zufolge unverletzt verlassen. Nachdem Wehrleute aus Bühl das Feuer löschen konnten, befassen sich nun die Beamten des Polizeireviers Bühl mit den weiteren Ermittlungen zur Brandursache.

/ma

