Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Zell am Harmersbach - Verletzt

Zell am Harmersbach (ots)

Beim Ausparken aus einer Parklücke in der Straße "Im Park" ist am Mittwoch, kurz nach 17 Uhr, ein 55-jähriger Mitsubishi-Fahrer mit einem 7-jährigen Kind auf seinem Fahrrad kollidiert. Der Junge kam durch die Kollision zu Fall und wurde verletzt. Er wurde zur stationären Behandlung in eine Klinik eingeliefert. Den 55-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ungefähr 500 Euro.

/ag

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell