POL-OG: Mühlenbach - Tödlich verletzt

Mühlenbach (ots)

Bei Holzrückearbeiten kam es am Mittwoch im Gehrenbergweg/Hagsbach zu einem tragischen Unfall mit einem Traktor. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war ein älterer Mann mit seinem Gefährt vermutlich beim Rangieren ins Rutschen geraten und schlitterte mit seinem Fahrzeug eine Böschung hinab. Hierbei kollidierte er zunächst mit einem Baum und kam erst nach circa 15 Metern an einem weiteren Baum zum Stehen. Hierbei dürfte der Senior aus der Fahrerkabine geschleudert worden sein und sich die tödlichen Verletzungen zugezogen haben. Er wurde kurz vor 19 Uhr tot aufgefunden. Der Sachschaden am Traktor beziffert sich auf ungefähr 10.000 Euro.

/ag

