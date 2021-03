Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Schnell gelöscht

Offenburg (ots)

Ein Brandalarm in der Justizvollzugsanstalt Offenburg rief am Donnerstagmorgen gegen 4:45 Uhr die Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei auf den Plan. Nachdem ein kleineres Feuer in einer Zelle gelöscht werden konnte und keine weiteren Personen verletzt oder Gebäudeteile beschädigt wurden, konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Der betroffene Insasse wurde vorsorglich mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Beamten der Polizei haben die Ermittlungen bezüglich der Brandursache aufgenommen.

/ks

