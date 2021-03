POL-OG: Offenburg - Alkoholisiert auf E-Scooter

Polizeipräsidium Offenburg

Was als einfache Personenkontrolle in der Rammersweierstraße begann, endete am Dienstagabend für einen Heranwachsenden mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. Gegen 20.25 Uhr sollte eine Personengruppe an einer Bushaltestelle einer Kontrolle unterzogen werden. Als alle Anwesenden in unterschiedliche Richtungen flüchteten, nahm der 19-Jährige seinen Elektroroller und suchte ebenfalls das Weite. Da er das Überholen des folgenden Streifenwagens verhinderte und sämtliche Anhalteversuche ignorierte, verfolgte ihn ein Beamter zu Fuß und konnte ihn dadurch stoppen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille, weshalb der weitere Weg zu einer Blutentnahme. Neben einer Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr, wird auch wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt: für den Roller bestand keine Versicherung.

