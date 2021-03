Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Fahrräder sichergestellt

Baden-Baden (ots)

Mit einem Ermittlungsverfahren muss sich seit Dienstagabend ein 41-Jähriger auseinandersetzen, nachdem er auf einem mutmaßlich entwendeten E-Bike von der Polizei angehalten wurde. Um 21:25 Uhr kontrollierte eine Streife des Polizeireviers Baden-Baden den Mann auf einem Fußweg in der Straße "Im Rollfeld". Weil das mitgeführte E-Bike teilweise neu lackiert war und dessen Herkunft Fragen aufwarf, wurde es sichergestellt. Im weiteren Verlauf der polizeilichen Maßnahmen wurde in der Wohnung des Mannes ein weiteres Fahrrad aufgefunden, an dem die Seriennummer entfernt wurde. In einem Ermittlungsverfahren soll nun die Herkunft der Räder geklärt werden.

