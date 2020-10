Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Rabiater Schwarzfahrer flüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein unbekannter Täter ist am Dienstagvormittag (06.10.2020) bei einer Fahrkartenüberprüfung aus einem Bus geflüchtet, zuvor hatte er das Prüfpersonal sowie den Busfahrer weggestoßen. Eine 62-jährige Kontrolleurin überprüfte gegen 10.15 Uhr in der Buslinie 43 den Fahrschein des Mannes. Offenbar hatte der Täter seine Fahrkarte nicht entwertet und verhielt sich ihr gegenüber uneinsichtig, weshalb ein 62-jähriger Kollege hinzukam. An der Haltestelle Charlottenplatz stieß er die beiden Kontrolleure sowie den 61-jährigen Busfahrer, welcher sich ihm in den Weg stellte, unvermittelt zur Seite und flüchtete in Richtung Konrad-Adenauer-Straße. Das Prüfpersonal sowie der Busfahrer erlitten bei dem Stoß mutmaßlich leichte Verletzungen. Wie spätere Ermittlungen ergaben, hatte der Täter gegenüber dem Prüfpersonal falsche Personalien angegeben. Bei dem Tatverdächtigen soll es sich um einen zirka 18 bis 20 Jahre alten Mann gehandelt haben. Er hatte lockige, braune, mit Gel frisierte Haare und trug zum Tatzeitpunkt einen grauen Kapuzenpullover. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

