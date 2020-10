Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher in die Flucht geschlagen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Ein Unbekannter hat am Dienstag (06.10.2020) versucht, in einen an der Gründgensstraße abgestellten Wohnwagen einzubrechen. Der Täter rüttelte gegen 23.30 Uhr an der Wohnwagentür und versuchte anschließend, mit einem Schraubendreher die Tür aufzuhebeln. Der 46 Jahre alte Besitzer des Wohnwagens hielt sich zu diesem Zeitpunkt in dem Anhänger auf und sprach den Einbrecher an. Dieser ergriff daraufhin die Flucht. Der Sachschaden am Wohnwagen beläuft sich auf zirka 200 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903400 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 4 Balinger Straße zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 - 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell