Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Rollerfahrer bei Unfall schwer verletzt

Stuttgart-Stammheim (ots)

Ein 56 Jahre alter Rollerfahrer hat sich am Dienstag (06.10.2020) bei einem Sturz in der Freihofstraße schwere Verletzungen zugezogen. Der 56-Jährige fuhr gegen 17.30 Uhr mit seinem Kleinkraftrad des Herstellers Agility auf der Kornwestheimer Straße und bog in die Freihofstraße ab. Dabei geriet er offenbar auf den nassen Stadtbahnschienen ins Rutschen und stürzte. Der Mann erlitt schwere Verletzungen und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Am Roller entstand Sachschaden in Höhe von zirka 200 Euro.

