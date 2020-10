Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: 27-Jähriger nach Ladendiebstahl in Haft

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Montag (05.10.2020) einen 27 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, mehrere Flacons aus einer Parfümerie gestohlen zu haben. Der 27-Jährige begab sich gegen 15.00 Uhr in ein Geschäft an der Königstraße und nahm Parfümtester im Wert von mehreren Hundert Euro an sich. Ein Ladendetektiv beobachtete den Tatverdächtigen, wie dieser einen Flacon in seiner Jackentasche versteckte. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den Mann kurz darauf fest. Sie fanden in seinen Kleidungsstücken insgesamt fünf Parfüms. Zudem hatte er eine halbe Tablette Subutex dabei. Der 27-jährige Wohnsitzlose mit griechischer Staatsangehörigkeit wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Dienstag (06.10.2020) einem Haftrichter vorgeführt.

